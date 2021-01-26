Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минздрав решил смягчить правила работы стоматологий

Иван Линдеманн
12:27 26.01.2021
По словам заместителя главы ведомства, стандарт оснащения кабинета планируется поменять. Там останется либо радиовизиограф - специальный аппарат для снимков полости рта, либо ортопантомограф - устройство для панорамной съемки зубов.
Минздрав решил смягчить правила работы стоматологий
© Фото: StockSnap, Pixabay
Читайте нас на:

Министерство здравоохранения России согласилось смягчить правила, которые регулируют работу стоматологических клиник. Об этом со ссылкой на письмо заместителя главы ведомства Евгения Камкина бизнес-омбудсмену Борису Титову сообщает ТАСС.

В конце 2020 года именно уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой изменить те нормы, которые могут привести к прекращению деятельности стоматологий. Титов имел в виду некоторые приказы Минздрава, вступившие в силу с 1 января текущего года. К примеру, теперь в клинике, в которой нет отдельного рентгеновского кабинета, руководство должно установить радиовизиограф - специальный аппарат для снимков полости рта, а также ортопантомограф - устройство для панорамной съемки зубов.

В письме к Титову замминистра сообщил, что Минздрав уже работает над разработкой изменений в свои приказы. Так, по словам Камкина, стандарт оснащения кабинета планируется поменять - останется либо радиовизиограф, либо ортопантомограф.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.