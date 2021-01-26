Минздрав решил смягчить правила работы стоматологий

Министерство здравоохранения России согласилось смягчить правила, которые регулируют работу стоматологических клиник. Об этом со ссылкой на письмо заместителя главы ведомства Евгения Камкина бизнес-омбудсмену Борису Титову сообщает ТАСС.

В конце 2020 года именно уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой изменить те нормы, которые могут привести к прекращению деятельности стоматологий. Титов имел в виду некоторые приказы Минздрава, вступившие в силу с 1 января текущего года. К примеру, теперь в клинике, в которой нет отдельного рентгеновского кабинета, руководство должно установить радиовизиограф - специальный аппарат для снимков полости рта, а также ортопантомограф - устройство для панорамной съемки зубов.

В письме к Титову замминистра сообщил, что Минздрав уже работает над разработкой изменений в свои приказы. Так, по словам Камкина, стандарт оснащения кабинета планируется поменять - останется либо радиовизиограф, либо ортопантомограф.