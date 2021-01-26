В Приморье у браконьеров изъято более четырех тонн креветок и краба

В Приморском крае сотрудники ФСБ провели спецоперацию, задержав браконьеров, действовавших в регионе с промышленным размахом. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В городах Владивосток и Находка были обнаружены два нелегальных цеха по переработке, фасовке, заморозке и хранению незаконно добытых морепродуктов.

Сообщается, что в общей сложности изъято более четырех тонн креветок и краба примерной стоимостью более двух миллионов рублей. Задержаны 10 подозреваемых.