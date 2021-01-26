Минстрой подготовил законопроект об упрощении доступа жилинспекторов в квартиры

Жилищным инспекторам облегчат доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки. Соответствующий законопроект разработан в Минстрое. Как и прежде, войти в квартиру инспекторы смогут только по решению суда, но законопроект предполагает более оперативное рассмотрение соответствующих заявок.

Это связан с тем, что незаконные перепланировки могут угрожать жизни и здоровью остальных жильцов многоквартирного дома, пишут «Известия» со ссылкой на представителей аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Согласно документу, в Кодекс административного судопроизводства (КАС) вводится новый тип производства - по делам о непредоставлении доступа в квартиры. На рассмотрение подобных дел у судов будет не более пяти дней, а решения по ним должны будут приниматься незамедлительно.

Сейчас документ находится на рассмотрении российского кабмина, после чего он будет внесен в Госдуму. Нижняя палата рассмотрит его в марте, о чем говорится в плане законопроектной деятельности на этот год.