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Байден: наличие разногласий между США и Россией не исключает продление СНВ-3

Роман Захаров
01:00 26.01.2021
Президент США считает, что Москва и Вашингтон могут действовать во взаимных интересах, несмотря на имеющиеся проблемы.
Байден: наличие разногласий между США и Россией не исключает продление СНВ-3
© Фото: Globallookpress
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Новая администрация США считает, что наличие разногласий и противоречий в отношениях Вашингтона и Москвы не является поводом для отказа от продления двустороннего Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.

«Я считаю, что мы можем действовать во взаимных интересах наших стран в случае с новым ДСНВ», - подчеркнул Байден на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, способны ли разногласия между двумя странами сорвать продление истекающего в феврале СНВ-3.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. В ходе беседы обсуждались продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

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