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СМИ назвали возможную причину смерти бывшего вице-премьера РФ Приходько

Анна Назайкина
11:59 26.01.2021
Политик ушел из жизни в возрасте 64 лет.
СМИ назвали возможную причину смерти бывшего вице-премьера РФ Приходько
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько скончался на 65-ом году жизни после долгой болезни. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к семье. Политик страдал от бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига. Это - неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что впоследствии вызывает параличи и атрофию мышц.

Напомним, что Приходько занимал должность замглавы администрации президента в 1998–2004 годах, а также помощника президента в 1997–1998 годах и в 2004–2012 годах. После этого занимал посты первого заместителя руководителя Аппарата правительства РФ, вице-премьера - руководителя Аппарата правительства. В январе 2020 года Приходько был назначен на должность помощника премьер-министра Михаил Мишустин.

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