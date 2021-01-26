«Была настоящая клоунесса»: Левинзон рассказал, какой была скончавшаяся Токарчук

Актер и телеведущий, звезда команды КВН «Одесские джентльмены» Янислав Левинзон рассказал «Звезде» о своей подруге и коллеге Ирине Токарчук, которая умерла 25 января на 62-м году жизни.

«Это очень большое горе, что она ушла. Ира была замечательным человеком, просто необыкновенным. С моей точки зрения, она была очень хорошая актриса. Она играла драматические роли прекрасно и была настоящая клоунесса. Мама у нее осталась. Эта такая печаль. Мы с Ирой дружили, общались очень много. И для меня это большое горе», - рассказал актер.

Ранее звезда КВН Олег Филимонов рассказал о последних часах жизни Токарчук. По его словам, за два часа до своей смерти она разговаривала по телефону. Украинские СМИ, сообщали, что актриса скончалась из-за сердечного приступа.

Почти шесть лет работали в «Джентльмен-шоу» Левинзон и Токарчук. Сейчас Янислав живет в Израиле, из-за пандемии актеры мало общались. По его словам, он знает только из газет о причинах смерти артистки.

«Я прочитал, что у нее был сердечный приступ. Она вообще была не очень здоровым человеком, если можно так сказать. Но про сердце, честно говоря, я ничего не знал», - сказал Левинзон.

Актриса Ирина Токарчук, снимавшаяся в «Джентльмен-шоу», «Маски-шоу», в фильмах «Зеленый фургон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Сонька Золотая Ручка» и многих других, умерла в понедельник до приезда скорой.