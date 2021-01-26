Ученые разгадали, почему смертность от COVID-19 у мужчин выше, чем у женщин

С начала распространения коронавирусной инфекции по планете ученые задумались о том, почему смертность, вызванная COVID-19, примерно в 1,7 раза выше у мужчин, чем у женщин.

Ответ на этот вопрос кроется в способности иммунной системы мужчин и женщин по-разному реагировать на инфекцию.

По мнению иммунобиолога, профессора Йельского университета Акико Ивасаки, дело в количестве белка цитокина, вырабатываемого иммунными клетками, пишет YaleNews.

В частности, при столкновении организма с любой инфекцией сначала срабатывает естественный иммунитет (имеющийся у человека с рождения), затем в дело вступает приобретенный иммунитет.

Если количество цитокина, выработанного в результате образования естественного иммунитета, чрезмерно, развивается так называемый «цитокиновый шторм», когда собственный иммунитет атакует здоровые клетки.

Ивасаки считает, что у мужчин врожденный иммунитет реагирует более активно, в то время как у женщин - приобретенный.

Еще одна причина может крыться в генах и половых гормонах, которые, как полагают ученые, влияют на реакцию иммунных механизмов. Х-хромосомы, которых две у женщин и одна у мужчин, содержат множество генов, сказывающихся на сопротивляемости организма патогенам.