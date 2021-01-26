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Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

Анна Назайкина
11:13 26.01.2021
На данный момент причина смерти остается неизвестной.
Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько
© Фото: Federation Council of Russia, Flickr.com, Globallookpess
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Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько скончался в возрасте 64 лет. В пресс-службе кабмина подтвердили РИА Новости его смерть.

«Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни... Причина смерти пока не сообщается», - говорится в сообщении «Коммерсанта» в Twitter.

Приходько занимал должность замглавы администрации президента в 1998-2004 годах, а также помощника президента в 1997-1998 годах и в 2004-2012 годах. После этого занимал посты первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ, вице-премьера - руководителя аппарата правительства. В январе 2020 года Приходько был назначен на должность помощника премьер-министра Михаила Мишустина.

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