В США предложили открыть сезон охоты на снежного человека

Власти американского штата Оклахома задумались о возможности узаконить охоту на снежного человека. Соответствующее предложение сделал член палаты представителей Конгресса США республиканец Джастин Хэмфри, представляющий штат Оклахома.

По мнению конгрессмена, нужно официально установить сезон и выдавать лицензии всем тем, кто хочет найти йети, пишет сайт «Комсомольской правды».

«Комиссия по охране дикой природы Оклахомы должна устанавливать ежегодные даты сезона охоты, выдавать лицензии и собирать платежи», - говорится в законопроекте.

Хэмфри назвал выдвинутое предложение способом оживить туризм в штате, особенно на его юге, где за последние несколько лет свидетели часто сообщали о случаях появления снежного человека. Сам Хэмфри при этом подчеркнул, что в существование йети не верит.

Согласно инициативе, охотникам разрешат брать снежного человека только живьем. Более того, те, кому повезет обнаружить йети, могут рассчитывать на награду в $25 000.

Оклахома каждый год проводит праздник в честь снежного человека. Если документ будет принят, он вступит в силу с 1 ноября 2021 года.