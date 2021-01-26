В стране и мире Российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована более чем в 25 странах Российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована более чем в 25 странах. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована более чем в 25 странах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика