Звезда КВН Олег Филимонов рассказал о последних часах жизни Ирины Токарчук

Участник команды КВН «Одесские джентльмены» и ведущий «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов проработал на одной съемочной площадке с актрисой Ириной Токарчук около 16 лет. Артист рассказал телеканалу «Звезда» о последних часах жизни знаменитой тети Симы.

«Вчера вечером мне позвонил продюсер “Джентльмен-шоу”, товарищ близкий Александр Тарасуль, и сообщил, что неожиданно скончалась Ира Токарчук. Мы ее все любим и знаем как тетю Симу по «Джентльмен-шоу». Но это только одна грань ее таланта. Она действительно замечательная актриса. Недавно я был на ее спектаклях в Русском драмтеатре. Ира блестяще, очень тонко играла свои роли. Она везде была очень органична», - рассказал Филимонов.

Актер вспомнил о тех 16 годах, что провел вместе с Ириной на съемочной площадке. По его словам, она всегда была замечательным партнером и человеком, который старался помочь и никогда не тянул одеяло на себя.

«Она очень вдумчивый, очень тонкий человек. Это страшная трагедия. Я, если честно, точно не знаю, что произошло. По всей видимости, сердце отказало. Яша Гопп за два часа до того, как Ира скончалась, разговаривал с ней. Все было нормально, они беседовали по телефону. А через два часа она вышла на балкон и там умерла», - рассказал Олег Филимонов.

Он добавил, что пока неизвестны дата и место похорон, но он, коллеги и друзья Ирины Токарчук обязательно придут, чтобы отдать актрисе последний долг.

Ранее стало известно, что в понедельник, 25 января, в Одессе на 62-м году жизни умерла актриса Ирина Токарчук. По информации местных СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ. Артистка скончалась еще до приезда скорой.