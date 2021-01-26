В США собираются разместить изображение темнокожей активистки на купюре в $20

Впервые в истории на банкнотах США может появиться изображение темнокожей женщины. Двадцатидолларовую купюру, как ожидается, украсит портрет Гарриет Табмен.

В середине XIX века она сбежала из рабства и боролась за освобождение афроамериканцев - по подземной железной дороге переправляла их из южных штатов в северные. Табмен также участвовала в Гражданской войне. Сначала она была медсестрой, потом стала разведчицей.

Изначально новый дизайн купюры в $20 планировали представить к 2020 году, к столетию поправки в американскую Конституцию, давшей женщинам право голоса. Но в период президентства Дональда Трампа инициативу отложили до 2028 года. Сейчас, при Джо Байдене, о ней вспомнили. До Табмен на американских деньгах была только одна представительница прекрасного пола - Марта Вашингтон - супруга первого президента США.