Академик РАН рассказал о неожиданном последствии COVID-19

Около 20% пациентов, перенесших коронавирус, страдают от выпадения волос. Об этом последствии перенесенного заболевания рассказал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

«Из неожиданных последствий можно выделить выпадение волос - это происходит у 20% людей. Остальные последствия закономерны: утомляемость, нарушение сна, тревога, одышка», - передает слова Глыбочко ТАСС.

Также врач добавил, что у 50-70% зараженных коронавирусом пропадает обоняние и вкусовосприятие, но у большинства пациентов со временем все приходит в норму.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего в России зарегистрировано 3 738 690 случаев заражения COVID-19, победить болезнь удалось 3 150 763 пациентам, скончались 69 918 человек.