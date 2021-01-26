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Академик РАН рассказал о неожиданном последствии COVID-19

Анна Назайкина
10:30 26.01.2021
Выпадение волос отмечается у 20% пациентов, переболевших коронавирусом.
Академик РАН рассказал о неожиданном последствии COVID-19
© Фото: Phimchanok Srisuriyamart, Pixabay.com
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Около 20% пациентов, перенесших коронавирус, страдают от выпадения волос. Об этом последствии перенесенного заболевания рассказал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

«Из неожиданных последствий можно выделить выпадение волос - это происходит у 20% людей. Остальные последствия закономерны: утомляемость, нарушение сна, тревога, одышка», - передает слова Глыбочко ТАСС.

Также врач добавил, что у 50-70% зараженных коронавирусом пропадает обоняние и вкусовосприятие, но у большинства пациентов со временем все приходит в норму.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего в России зарегистрировано 3 738 690 случаев заражения COVID-19, победить болезнь удалось 3 150 763 пациентам, скончались 69 918 человек.

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