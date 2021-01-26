«Аллигатор, который видел Гитлера»: СМИ раскрыли подробности непростой судьбы знаменитого Сатурна

Рептилия умерла весной прошлого года в возрасте 84 лет, прожив в Московском зоопарке 74 года. По легенде, в российскую столицу Сатурн попал в 1946 году из Берлина, на улицах которого скитался три года после разрушения во время Второй Мировой войны здания с рептилиями родного, Берлинского зоопарка. Куда аллигатора привезли из Миссисипи в 1936 году.

Ходили слухи, что рептилия была «любимцем» Адольфа Гитлера и жила в его личном зверинце, однако достоверных подтверждений этому факту нет.

Установить точно, откуда Сатурн попал в Москву, сегодня не представляется возможным, рассказал сотрудник Отдела фондов Дарвиновского музея Дмитрий Милосердов DW, поскольку документация столичного зоопарка сгорела. Рептилию могли доставить как из Берлина, так и из Лейпцига, в чей зоосад во время войны эвакуировали многих обитателей Берлинского зверинца.

По мнению Милосердова, Сатурн действительно мог спастись и самостоятельно выжить в условиях города, потому что миссисипские аллигаторы обладают способностью переносить весьма низкие температуры.

Однако возникает вопрос, как рептилия скрывалась три года от жителей Берлина. Например, автор книг «Зоопарк других» и «Животные при национал-социализме», считающий судьбу Сатурна легендой, подчеркивал, что сбежавшего от бомбежки в 1943 году аллигатора убили бы голодные берлинцы. Усомнился исследователь и в том, что Гитлер бывал в Берлинском зоопарке, и точно вряд ли стал бы в частном порядке содержать аллигатора, потому что недолюбливал рептилий, выразил уверенность ученый.

Загадочная судьба Сатурна только добавила ему почитателей в Московском зоопарке. Когда аллигатор-долгожитель умер весной 2020 года от старости, увековечить его память доверили Дарвиновскому музею. Как сообщили в пресс-службе учреждения, работа над созданием чучела заняла полгода, сначала Сатурн появился в качестве экспоната временных выставок музея, а теперь поселился в витрине зала «Зоогеография» на третьем этаже на постоянной основе.