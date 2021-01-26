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Ученые назвали эффективное средство для профилактики коронавируса

Роман Захаров
00:38 26.01.2021
Ирландские специалисты выяснили, что ежедневное употребление витамина D способно существенно уменьшить риск заражения COVID-19, уберечь от тяжелого течения заболевания, а также летального исхода.
Ученые назвали эффективное средство для профилактики коронавируса
© Фото: pixabay
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Группа ученых из ведущих университетов Ирландии предложила включить витамин D в список эффективных средств для профилактики коронавируса. Об этом сообщает Irish Independent.

В материале отмечается, что специалисты уже направили соответствующее письмо правительству, сославшись на ряд исследований и опыт других государств. Эксперты, в частности, утверждают, что ежедневное употребление витамина D способно существенно уменьшить риск заражения COVID-19, уберечь от тяжелого течения заболевания, а также летального исхода. При этом они советуют считать данный метод профилактической рекомендацией наряду с мытьем рук, социальным дистанцированием, использованием СИЗ и проветриванием помещений.

В то же время ученые подчеркивают, что получать достаточное количество этого элемента естественным путем - за счет питания или солнечного света - нельзя, особенно в зимний период.

Оптимальной ежедневной дозой витамина D, по словам специалистов, будет 20-25 микрограммов. Однако пожилым людям, людям имеющим избыточный вес или темную кожу - лучше проконсультироваться с врачом по поводу дозировки.

В качестве примера в материале приводится опыт испанской автономной области Андалусия, где проживающим в домах престарелых людям давали витамин D. В итоге показатель смертности от COVID-19 там снизился за два месяца в 20 раз.

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