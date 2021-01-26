В стране и мире Мощные грозовые вспышки привели к отключению энергии в Ялте: видео Ян Брацкий Аварийные бригады смогли восстановить работу энергосетей, однако мобильная связь в городе работает с перебоями. © Видео: Послушано Ялта, ВК © Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА, ВК Читайте нас на: Несколько мощных грозовых вспышек в небе над Ялтой привели к отключению электроснабжения в городе. Многочисленные очевидцы публикуют видео непогоды в социальных сетях. На кадрах видны багровые вспышки в небе. К этой минуте электроснабжение Ялты восстановлено, однако горожане отмечают многочисленные сбои в работе мобильной связи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика