В Москве установлен температурный рекорд

В Москве побит температурный рекорд для 25 января за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. К восьми утра понедельника на метеостанции, расположенной на ВДНХ, зафиксирована температура воздуха 3,8 градусов тепла. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

«Сегодня побит температурный рекорд дня для 25 января за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», - приводит «Интерфакс» слова сообщения.

Предыдущий температурный рекорд 25 января был зарегистрирован в 2002 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки 3,6 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в последнюю неделю января в европейской части России установится рекордно высокая для этого времени года температура. Ожидается, что температура воздуха будет превышать климатическую на 10-12 градусов.