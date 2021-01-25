СМИ: около миллиона используемых в ЖКХ «умных» счетчиков могут оказаться вне закона

В России около миллиона «умных» счетчиков электроэнергии, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 замглаве Минцифры РФ Олегу Иванову.

Проблема заключается в том, что в РФ единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признана российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi, а иностранный стандарт NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в перечень допустимых к использованию.

По информации издания, большинство крупных российских операторов оказывают свои услуги именно на базе NB-IoT. При этом в «Вымпелкоме» предполагают, что замена приборов учета электричества может привести к росту цен на электроэнергию.

В Минцифры пояснили, что в перечень были включены стандарты, рекомендованные Минэнерго и ФСБ и принятые Росстандартом. Данный список будет носить рекомендательный характер.

Ранее эксперты рассказали, как можно уменьшить счет за ЖКХ. Уменьшить итоговую сумму в платежке позволит установка многотарифного счетчика на электричество, использование энергосберегающих лампочек и оборудования.