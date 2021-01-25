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СМИ: в Москве найден мертвым известный стендап-комик Александр Шаляпин

Иван Линдеманн
09:25 25.01.2021
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства смерти мужчины.
СМИ: в Москве найден мертвым известный стендап-комик Александр Шаляпин
© Фото: 1st_group_mr_shalyapin, VK
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В Москве найден мертвым известный стендап-комик Александр Шаляпин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что мужчину обнаружила его жена. Женщина сразу же вызвала скорую помощь. 

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства смерти комика.

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