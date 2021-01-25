В стране и мире СМИ: в Москве найден мертвым известный стендап-комик Александр Шаляпин Иван Линдеманн В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства смерти мужчины. © Фото: 1st_group_mr_shalyapin, VK Читайте нас на: В Москве найден мертвым известный стендап-комик Александр Шаляпин. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Уточняется, что мужчину обнаружила его жена. Женщина сразу же вызвала скорую помощь. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства смерти комика. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика