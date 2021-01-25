СМИ: в Москве найден мертвым известный стендап-комик Александр Шаляпин
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства смерти мужчины.
© Фото: 1st_group_mr_shalyapin, VK
В Москве найден мертвым известный стендап-комик Александр Шаляпин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что мужчину обнаружила его жена. Женщина сразу же вызвала скорую помощь.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства смерти комика.