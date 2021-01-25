Создатели «Спутника V» сообщили о новых противопоказаниях к вакцине

Проводить вакцинацию российским препаратом «Спутник V» пациентам со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью. Это следует из новой редакции инструкции к вакцине, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В частности, отмечается, что на данный момент недостаточно информации о влиянии препарата на рак.

Кроме того, создатели «Спутника V» также предупредили о возможном риске для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и аутоиммунной патологией, в частности. Как объяснили в документе, к обострению болезни при недугах такого рода может привести стимуляции иммунитета.

Российский препарат «Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Минобороны РФ. Эффективность российской вакцина от коронавирусной инфекции превышает 90 процентов, обеспечивается полная защита от тяжелого течения болезни, вызванной Sars-CoV-2.