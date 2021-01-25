В РФ могут ввести запрет на перевод взысканных денег за рубеж

Банк России и министерство юстиции приступили к обсуждению темы, которая связана с пресечением деятельности по выводу денег из страны через исполнительные документы. Один из вариантов - запрет на прямой перевод взысканных денег за границу.

Чтобы получить возмещения по исполнительному листу, компания или частное лицо обязаны будут открыть счет в российской кредитной организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из участников обсуждения и представителя Минюста.

«Правило распространится в том числе на нерезидентов», - говорится на сайте.

Отмечается, что в случае принятия проекта будут сведены к минимуму переводы в пользу «недобросовестных взыскателей», которые ведут деятельность, связанную с отмыванием средств.