Скончался работавший с Пугачевой и Киркоровым стилист Александр Шевчук
Мужчине было 54 года. О причинах его смерти не сообщается.
© Фото: alex_shevchuk_stylist, Instagram
На 55-м году жизни скончался российский звездный стилист Александр Шевчук. Об этом в своем Instagram сообщила певица Лайма Вайкуле.
«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться…», - написала она.
Также артистка опубликовала совместное фото с имиджмейкером. О причинах смерти Вайкуле не рассказала.
Известно, что Шевчук работал с Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной, Земфирой, Валерием Меладзе, Филиппом Киркоровым и другими.