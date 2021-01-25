В стране и мире Скончался работавший с Пугачевой и Киркоровым стилист Александр Шевчук Иван Линдеманн Мужчине было 54 года. О причинах его смерти не сообщается. © Фото: alex_shevchuk_stylist, Instagram Читайте нас на: На 55-м году жизни скончался российский звездный стилист Александр Шевчук. Об этом в своем Instagram сообщила певица Лайма Вайкуле. «У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться…», - написала она. Также артистка опубликовала совместное фото с имиджмейкером. О причинах смерти Вайкуле не рассказала. Известно, что Шевчук работал с Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной, Земфирой, Валерием Меладзе, Филиппом Киркоровым и другими. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика