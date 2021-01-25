Российские ученые показали первое изображение британского штамма COVID-19

Впервые в мире ученые Роспотребнадзора смогли сфотографировать под микроскопом британский штамм коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФБУН ГНЦ “Вектор” Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного штамма коронавируса, «включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных».

По информации Роспотребнадзора, зарегистрированные в России ПЦР-тесты, обеспечивают надежное выявление случаев заражения британским вариантом вируса.

«Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм», - говорится в сообщении.

Напомним, что в середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что штамм коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. По предварительным оценкам, новый вариант вируса может быть на 70% заразней обычного.