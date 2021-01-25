Несколько мощных лавин сошли с вулкана Ключевской на Камчатке

Сразу несколько мощных лавин сошли с вулкана Ключевской из-за обвала кромки кратера. Информации о пострадавших пока нет. Вулкан выбросил огромный столб пепла высотой 7,5 километра.

В настоящее время шлейф движется на северо-запад, где нет населенных пунктов, но, по словам метеорологов, если ветер изменится, пепел может дойти до Усть-Камчатского района.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, в регионе объявлен оранжевый уровень авиационной опасности.