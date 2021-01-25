Врач назвал привычку, которая гораздо опаснее курения сигарет

Курение кальяна является более опасной привычкой, чем курение сигарет. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма курение кальяна может вызвать рак, добавил Мясников. По его словам, во время затяжки в легких происходит микроожег.

Кроме того, врач отметил, что безопасной формы курения в принципе не существует. Все это может спровоцировать злокачественную опухоль в полости рта.