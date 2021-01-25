В Хабаровске замначальника ж/д станции осуждена на 6,5 лет за взятки

В Хабаровске заместителя начальника железнодорожной станции «Хабаровск-2» признали виновной в получении взяток на общую сумму более 13,6 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Суд приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 25,5 миллионов рублей. Исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста», - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2015 по 2019 годы замначальника неоднократно получала взятки от представителей трех транспортных компаний на суммы от 130 тысяч рублей до 12,6 миллионов рублей за приоритетную организацию маневровой работы по подаче и уборке железнодорожных вагонов, а также выгрузку товара без проведения проверок на его соответствие оплаченному тарифу.

«Суд сохранил арест на принадлежащее женщине имущество и денежные средства, обратив на них взыскание для исполнения наказания в виде штрафа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденная лишена на три года права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.