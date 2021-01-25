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Эксперты назвали высокооплачиваемые вакансии для студентов

Иван Линдеманн
07:33 25.01.2021
Больше денег платят соискателям с финансовым или техническим образованием, а также навыком работы в проектах по вакансии customer journey expert.  
Эксперты назвали высокооплачиваемые вакансии для студентов
© Фото: pixabay
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Высокую заработную плату могут получать студенты, разбирающиеся в сфере IT и web-дизайне. Работодатели готовы предложить им от 80 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на документ, больше денег платят соискателям с финансовым или техническим образованием, а также навыком работы в проектах по вакансии customer journey expert. Кроме того, высокую зарплату могут получать аналитики с опытом работы от года, которые специализируются на киберрисках и информационной безопасности.

Также, как говорится в исследовании, программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц, программист VB+SQL - от 130 тысяч рублей в месяц. Начинающему веб-разработчику готовы платить до 80 тысяч рублей. При этом большинству сотрудников предлагают частичную дистанционную работу и гибкий график.

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