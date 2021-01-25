В Венесуэле сообщили о результатах исследований российской вакцины «Спутник V»

В Венесуэле не зарегистрировано серьезных осложнений у добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил врач, руководитель исследованиями вакцины, Алексис Гарсия Пиньера.

Он сообщил, что первую дозу препарата получили более 200 человек, второй компонент вакцины поставили 40 добровольцам.

«Были выявлены только легкие осложнения: головная боль, гриппозное состояние или боль в месте укола», - сказал Алексис Гарсия Пиньера, выступление которого транслировалось в Twitter президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Врач отметил, что результаты испытаний в Венесуэле совпадают с данными, опубликованными в научных изданиях, а также «результатами вакцинации в России и Аргентине».

В середине января Минздрав Венесуэлы объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». О начале производства вакцины «Спутник V» заявили власти Бразилии.