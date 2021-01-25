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В ОП РФ предложили в 10 раз увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя

Иван Линдеманн
06:56 25.01.2021
Как отмечает автор предложения Султан Хамзаев, употребление алкоголя даже в маленьких объемах несет повышенную угрозу для здоровья ребенка.
В ОП РФ предложили в 10 раз увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя
© Фото: pixabay.com
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В Общественной палате России предложили в десять раз увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа, поданного на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Как отмечает автор предложения Султан Хамзаев, употребление алкоголя даже в маленьких объемах несет повышенную угрозу для здоровья ребенка. Систематическое употребление может и вовсе привести к развитию алкоголизма, что для несовершеннолетнего особенно опасно.

По мнению представителя ОП РФ, штрафы, которые текущее законодательство предусматривает за вовлечение детей в употребление спиртного, являются несущественным. Они составляют от 1,5 до 3 и от 4 до 5 тысяч рублей для родителей либо законных представителей ребенка.

«… прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 6.10 КоАП Российской Федерации в части увеличения штрафов, предусмотренных за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в десятикратном размере: от 15 тыс. до 30 тыс. рублей и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей соответственно», - цитирует издание текст обращения.

Ранее в Государственной Думе РФ приняли закон о возвращении вытрезвителей, он вступил в силу с 1 января 2021 года. В новом виде данные организации могут быть не только государственными, а еще и частными – с платными услугами для оказавшихся в них граждан.

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