Опасная оттепель: жителей Подмосковья предупредили об угрозе выхода на лед

Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед из-за аномального потепления. Оттепель может привести к интенсивному таянию снежного покрова.

Как заявил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов, жителям Московской области следует быть осторожнее рядом с водоемами, передает «360». Человек переохлаждается в ледяной воде за 10 минут, а уже спустя 20 минут теряет сознание, напомнил Пестов.

Ранее стало известно, что в европейской части России установится рекордно теплая для этого времени года погода. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в течение недели продолжится устойчивый перенос теплых воздушных масс со Средиземного моря. Это приведет к температуре от 0 до +4 градусов в европейской части Российской Федерации.