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В МВД назвали самые частые причины для отказа иностранцам во въезде в Россию

Ян Брацкий
05:50 25.01.2021
По данным МВД, в минувшем году въезд в Россию запретили для 189 тысяч человек, большая часть которых направлялась из стран ближнего зарубежья.
В МВД назвали самые частые причины для отказа иностранцам во въезде в Россию
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Незаконная трудовая деятельность и нарушение сроков пребывания в стране возглавили список причин, по которым иностранным гражданам запрещен въезд в Российскую Федерацию. Соответствующую информацию распространили в пресс-центр МВД РФ.

«Основными причинами принятия решений о неразрешении въезда иностранным гражданам в РФ являются нарушение сроков временного пребывания, а также незаконное осуществление трудовой деятельности в нашей стране», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Большинство иностранцев, которым отказано во въезде - жители ближнего зарубежья. Они посещают Россию в безвизовом порядке. По данным МВД, в минувшем году въезд в Россию запретили для 189 тысяч человек. Годом ранее билеты пришлось сдавать 250 тысячам гостей.

Ранее президент Владимир Путин дал распоряжение правительству рассмотреть вопрос об упрощении процедуры привлечения трудовых мигрантов на стройки. Поручение должно быть проработано в срок до 1 марта. Решение вопроса будет рассматриваться совместно с комиссией Государственного совета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» с учетом ранее данных поручений.

При этом оговорено, что все правила по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при выполнении строительных работ данными сотрудниками остаются в силе.

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