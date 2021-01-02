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Осужденный во Франции болельщик Михаил Ивкин вернулся в Россию

Роман Захаров
05:50 02.01.2021
Во французской тюрьме продолжает находиться еще один российский болельщик, осужденный за драку на Евро-2016, Павел Косов.
Осужденный во Франции болельщик Михаил Ивкин вернулся в Россию
© Фото: Pixabay

Российский болельщик Михаил Ивкин, приговоренный ранее судом французского Экс-ан-Прованса к трем годам лишения свободы по делу о драке во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году, вернулся в Россию. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

«Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается», - написала Бутина в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение фотографией с болельщиком.

По ее словам, самолет с Ивкиным приземлился в Шереметьево и мужчина уже едет домой.

Суд во Франции в декабре 2020 года рассматривал дело российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова, участвовавших в драке с английскими фанатами в центре Марселя во время Евро-2016. Россиянам были предъявлены обвинения в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц, что привело к инвалидности англичанина Эндрю Бэйча.

Обвинение требовало 5 лет тюрьмы для Ивкина и от 14 до 15 лет для Косова. Адвокаты настаивали на невиновности своих подзащитных, отмечая, что действия российских болельщиков не были причиной серьезных травм англичанина. В итоге суд приговорил Ивкина к трем годам заключения, а Косова - к десяти.

Михаила Ивкина и Павла Косова задержали в феврале 2018 года по запросу французских правоохранителей в Мюнхене. С марта 2018 года они содержались в тюрьмах Марселя.

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