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Президент Мексики заболел коронавирусом

Роман Захаров
04:24 25.01.2021
По словам главы государства, он чувствует себя хорошо.
Президент Мексики заболел коронавирусом
© Фото: Ismael Rosas, The Photo Access, Globallookpress
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел коронавирусом. Об этом глава государства рассказал на своей странице в Twitter.

«С сожалением сообщаю вам, что я болен COVID-19. Симптомы легкие, но я уже прохожу лечение. Мой настрой, как и всегда, оптимистичный... Доктор Ольга Санчес Кордеро (министр внутренних дел - прим. ред.) будет заменять меня на утренних пресс-конференциях, чтобы рассказывать о нашем ежедневном прогрессе», - написал политик.

Ранее Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонную беседу с президентом США Джо Байденом. Позже мексиканский лидер раскрыл подробности разговора с американским коллегой.

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