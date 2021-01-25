Президент Мексики заболел коронавирусом
По словам главы государства, он чувствует себя хорошо.
© Фото: Ismael Rosas, The Photo Access, Globallookpress
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел коронавирусом. Об этом глава государства рассказал на своей странице в Twitter.
«С сожалением сообщаю вам, что я болен COVID-19. Симптомы легкие, но я уже прохожу лечение. Мой настрой, как и всегда, оптимистичный... Доктор Ольга Санчес Кордеро (министр внутренних дел - прим. ред.) будет заменять меня на утренних пресс-конференциях, чтобы рассказывать о нашем ежедневном прогрессе», - написал политик.
Ранее Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонную беседу с президентом США Джо Байденом. Позже мексиканский лидер раскрыл подробности разговора с американским коллегой.