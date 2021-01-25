СМИ: неизвестный расстрелял пять человек в Индианаполисе

По меньшей мере пять человек, включая беременную женщину, погибли в результате стрельбы в жилом доме в Индианаполисе (штат Индиана). По данным полиции, инцидент произошел в четыре часа утра (12:00 мск). Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили раненного подростка, пишет агентство Associated Press со ссылкой на представителей местного полицейского отделения.

По неподтвержденным пока данным, стрельба велась в соседнем доме, где позже были найдены тела пяти человек. Детективы подозревают предумышленное убийство и ведут поиск виновного. По их сведениям, стрелок мог действовать не один.

На поимки предполагаемого преступника брошены значительные силы полиции и ФБР. Пока выйти на его след не удалось. Мэр города Джо Хогсетт назвал произошедшее массовым убийством.