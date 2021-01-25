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Назван способ вернуть обоняние и вкус после коронавируса

Роман Захаров
03:38 25.01.2021
Нередко люди, перенесшие COVID-19, не могут быстро избавиться от двух основных симптомов заболевания. Врач Александр Будик рассказал, как ускорить процесс восстановления от последствий инфекции.
Назван способ вернуть обоняние и вкус после коронавируса
© Фото: pixabay.com
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Потеря вкуса и обоняния, как известно, являются наиболее распространенными симптомами коронавируса. Однако, существуют способы быстрого избавления от этих неприятных последствий болезни, о которых в беседе с радио Sputnik рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Специалист, в частности, сообщил, что причины, по которым возникают проблемы с восприятием вкусов и запахов при COVID-19, пока до конца не установлены. В то же время, по его словам, существует предположение, согласно которому при коронавирусной инфекции нарушается состав слюны, в связи с чем вкусовые вещества быстрее разрушаются и не успевают дойти до вкусовых рецепторов. По другой теории, утверждает медик, повреждаются сами рецепторы, что объясняет потерю не только вкуса, но и обоняния.

«Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении», - поделился Будик.

Он добавил, что, как правило, те, кто заразился коронавирусом, перестают воспринимать запахи и вкусы в самом начале заболевания, но примерно через пару недель все восстанавливается. Однако нередко встречаются случаи, когда даже после выздоровления люди месяцами не могут избавиться от этих нарушений.

Чтобы вернуть себе обоняние и вкусовые ощущения, Будик рекомендует проводить специальный тренинг. Так, необходимо каждый день по несколько раз в течение 20 секунд пытаться почувствовать разные запахи. При этом ароматы должны быть сильными, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, что заставит активно работать нужные органы.

«Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3», - добавил эксперт.

Будик отметил, что параллельно с этим будут восстанавливаться вкусовые ощущения. По его словам, поскольку нарушение вкуса и запаха сильно взаимосвязаны, то и восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению другой.

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