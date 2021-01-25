Ученые назвали главную опасность ночного недосыпа

Ученые из Университета Огайо в США сравнили последствия хронического недосыпа с сотрясением мозга. Для эксперимента они отобрали более 30 тысяч спортсменов и проанализировали состояния их здоровья.

Большинство испытуемых жаловались на головные боли, головокружение, светобоязнь и мигрени. По мнению ученых, данная клиническая картина почти во всем соответствует последствиям перенесенной черепно-мозговой травмы, а именно - сотрясению головного мозга, говорится на официальном сайте Университета.

По словам ученых, главная опасность кроется в регулярном недосыпе ночью. В совокупности с ежедневным стрессом, люди начинают испытывать проблемы со здоровьем. К неприятным дополнениям к вышеописанным симптомам врачи добавляют ослабление иммунитета и обострение хронических заболеваний.

Это и нарушения работы сердечно-сосудистой системы и различные неврозы, отмечают они. Из-за недосыпа снижается работоспособность, растет тревожность, ухудшается внимание и увеличивается риск впасть в затяжную и болезненную депрессию.