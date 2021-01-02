В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным американских специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 7 километрах к юго-западу от села Геджух, где проживают около 6,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах или разрушениях к настоящему моменту не поступало.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали сразу шесть землетрясений в акватории Тихого океана. Подземные толчки произошли неподалеку от Малой Курильской гряды. Их магнитуда составила 3,6 баллов.