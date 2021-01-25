Сила слова: кому выгодно искоренение русского языка на Украине

Власти Украины делают все, чтобы раскол внутри общества усилился. В стране уже неделю действует новый закон, согласно которому в сфере бытовых услуг, в магазинах, кафе и ресторанах - можно говорить исключительно на украинском. За соблюдением правил следят специальные языковые патрули, непокорным - штраф. В общем, в госучреждениях - русский под запретом, а в школах русскому языку не учат. Говорить по-русски на Украине теперь можно только дома, за плотно закрытыми дверями.

В 2014 году Владимир Зеленский еще не был президентом. Тогда он еще известный шоумен. Как он сам говорит - украинец по паспорту, еврей по национальности, говорит по-русски. Кто же лучше поймет спорящие на разных языках запад и восток? Эта риторика и обеспечила ему победу на выборах в 2019 году. Но за это время на Украине ничего не изменилось. Вот уже неделю в стране действует новая статья закона о государственном языке. Раньше украинский был обязателен только для госслужащих, но отныне на нем должна говорить вся сфера услуг. Русский, которым пользуется две трети страны – уничтожают. Планомерно и последовательно.

«За моей спиной пустующее помещение. Совсем недавно здесь находилось замечательное кафе Артель "У Машковичей". К сожалению бизнес пришлось закрыть. Все это произошло из-за угроз со стороны националистов по поводу размещенного поста в интернете», - сказал журналист Петр Яковенко.

Это первая жертва нового закона. Ирина Машкович, владеющая небольшим кафе еврейской кухни написала в соцсетях объявление о доставке продуктов. Написала по-украински. Но использовала русские буквы, так как в телефоне просто не было другой раскладки. Новые подписчики не заставили себя ждать, - националисты решили, что женщина издевается над мовой.

«Угрожают моим детям, угрожают моим родителям поджогами и расправой. Сегодня в восемь утра звонили. На данный момент мы не работаем вообще. Я не знаю, кто у меня завтра закажет доставку, расскажет о массовом отравлении, о волосах или о стекле в моей еде. Я этого ожидаю, мне это обещали», - жалуется Ирина Машкович.

Теперь закон на Украине развязал руки националистам и радикалам. Отныне любую организацию в сфере услуг можно закрыть, а любого человека легко уволить.

«Сейчас достаточно просто зайти и снять все на видео. Потом туда приедут люди из радикальных организаций, возмущенные тем, что в этом магазине разговаривают на русском языке, и будут уничтожать всех, кто им неугоден», - объяснил политолог Олег Бабанин.

А дальше - полный запрет русского языка, говорит журналист Владимир Скачко, и создание групп ненависти, которые будут патрулировать улицы и ловить каждое слово на русском.

«Там практически полностью будет введен запрет, причем со вполне серьезными санкциями, от штрафов, до увольнений за нежелание говорить на украинском языке. И в быту и на работе. Останется только ввести наказание за мыслепреступление за мысли на русском языке и все, будет создан вот такой скотный двор господина Оруэлла на украинской территории», - прогнозирует журналист Владимир Скачко.

Власти Украины ждут тех, кто готов бороться за чистоту языка. Например, таких, как одна из жительниц Львова. На своей странице в социальной сети она выложила фотографии из местного магазина. На кадрах - ценники на русском языке, в сопутствующем тексте - неприкрытое возмущение.

«В Food Market отделе готовой продукции получила ступор. Ценники на иностранном языке, на русском. У нас один государственный язык или как? Считаю, что такое нельзя допускать», - возмутилась женщина.

Для того, чтобы жаловаться было еще проще, мовный омбудсмен Тарас Креминь, которого за глаза прозвали шпрехен фюрером, разработал целую методичку, - в ней детальное, по пунктам, описание - как правильно доносить на противников тотальной украинизации. Во-первых, пожаловаться директору магазина или салона. Если там проигнорируют, - снимать все на видео и отправлять самому Креминю. И уже прислали - за неделю более 200 обращений. Все это во имя развития национальной культуры, но у украинского бизнеса возникли большие вопросы.

«Бизнес обязан только платить налоги, только платить налоги, на которые мы можем содержать наших учителей украинского языка, проводить конкурсы украинской песни, музыки, чего угодно, стимулировать украиноязычных молодых писателей. Неважно, на каком языке разговаривают между собой два сотрудника шиномонтажа в Береговом, Закарпатье. Важно, чтобы они чувствовали себя гражданами Украины», - считает депутат Максим Бужанский.

Так чего на самом деле добивается руководство Украины? Запрещая русский язык, - оно фактически выдавливает из страны всех русскоговорящих граждан. Ведь теперь очевидно, что люди, которые не говорят на мове - работать в этой стране больше не смогут.

«Сама работаю в сфере обслуживания, и на украинском языке это будет просто белиберда. Я не говорю на нем, я не мыслю на нем. Это очень неудобно. Мы просто не будем говорить», - предупреждает предприниматель Яна Величко.

В русскоязычных регионах страны люди отказываются подчиняться новому закону. В Одессе магазины, парикмахерские, аптеки, - там даже объявления около прилавков никто не поменял. Висят, - как и раньше, на русском языке. А покупатели, кажется, все больше перестают понимать, - почему, вместо того, чтобы взяться за неотложные задачи, - например, решить вопрос с тарифами, из-за которых в стране с прошлого года не прекращаются протесты, - их правительство вдруг решило запретить русский. Недоумение, - на обоих языках.

«Русских в этой стране очень много. Минимум 50-60 процентов. Поэтому они имеют право говорить на своем родном языке. Заставить никого нельзя, если есть свобода и воля человека», - уверена парикмахер Светлана Ярко.

Свобода украинцев говорить привычным и удобным языком закреплена 10-й статьей Конституции. Впрочем, ни депутатов Верховной рады, которые этот закон принимали, ни президента Зеленского, кажется, не волнует, что они не только нарушают основной закон своей страны, но и фактически разрывают Украину пополам. И невольно в защиту русского языка выступает даже журналист Дмитрий Гордон, а уж его-то сложно представить защитником российских интересов.

«Что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон - люди в Одессе привыкли торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят. Не потому, что не любят украинский язык, а потому что не хотят насилия над собой. Зачем вы их насилием озлобляете и толкаете в сторону России? Мало наозлобляли людей в Донецке, Луганске и в Крыму? Еще надо?», - задается вопросом Гордон.

Видимо, - кому то надо, и еще как. Те, кто сейчас у власти в стране, - именно так представляют государственную политику. Даже те, кто выступал на майдане, - сейчас серьезно задумались. Ведь начиналось с казалось бы, простых и очевидных вещей. Запрет российского телевидения. Потом планомерное уничтожение русскоязычных школ – до мовной полиции и доносов на соседа, который говорит на другом языке. И теперь даже самые ярые патриоты кричат в эфире, - а нужна ли самим украинцам такая Украина?

«Украинцы, которые говорят на русском языке или используют русский язык - они что не украинцы? Это же глупость! Или что русский язык, который используется на Украине - это что, не украинский язык? Это украинский русский язык. А русский язык - это язык украинской культуры. Это язык Украины. Это как английский британский, а есть английский американский. Еще давайте в семью залезем. Мы знаем, что наш предыдущий президент Петр Алексеевич, он в семье пользуется русским языком. Это смуту в общество вгоняет, это ханжество и лицемерие, когда дома говорим на русском, а потом прибегаем где-нибудь в Верховную раду или где-нибудь и поучаем, как говорить на украинском языке», - возмутился политолог Вадим Карасев.

Но процесс уже не остановить. Патриотичные медики отказываются принимать тех, кто не может объяснить по-украински, - где у него болит. В школах травят детей, которые не знают мову. Вопрос, на каком языке в стране нужно всем говорить, - теперь обсуждают эксперты уровня певицы Оли Поляковой. Почти три миллиона просмотров, чистый русский язык. И чистый бизнес, - чтобы деньги зарабатывать. Патриотическим чувствам это не мешает, - она тоже считает, что русский язык на Украине – чужой.

«Люди добрые, а вы видели, чтобы во Франции говорили на итальянском, а в Италии - на французском? Может, сейчас это кого-то и раздражает, но в будущем наши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно. А на каком? Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке?», - сказала Полякова.

За твердую гражданскую позицию певицу уже похвалила писательница Лариса Ницой, известная националистка. Даже предложила перевести песню на украинский язык. Обогатить культуру. На этом фоне здравый смысл уже и не слышно, - ведь в той же Европе, в которую так стремится Украина, другие языки - уважают. Пусть даже и людей, которые на них разговаривают, - совсем немного.

«Очень много стран мира имеют несколько официально признанных национальными государственных языков. Чаще всего приводят в пример Швейцарию с ее итальянским, французским, немецким языками, на котором там говорит буквально считанные доли процента населения. Ничего, живет страна. Мы не можем?», - недоумевает народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Ренат Кузьмин.

Но пока украинцам пытаются внушить ненависть ко всем, кто говорит на русском, а заодно и ко всему российскому. Националисты планомерно зачищают социальные сети, - уже добрались и до Тик-Тока. Из последнего: травят девушку блогера, которая, отвечая на вопрос, какую страну бы она хотела посетить, выбрала не Украину, а Россию. Атаку на хрупкую девушку возглавил сотрудник генштаба ВСУ Анатолий Штефан. Блогера обвиняют в сепаратизме, угрожают и оскорбляют. Пока в Интернете, но номер ее телефона и адрес уже разместили на сайте «Миротворец», а значит, скоро националисты перейдут к активным действиям. Впрочем, девушка не испугалась и извиняться, как требуют ультраправые, не собирается.

«Офицер Генштаба, видимо, решил, что воевать в Тик-Токе легко и приятно, а главное - безопасно. А на войне все средства хороши - даже фальсификации», - указала Таисия Онацкая.

Блогер обратилась в прокуратуру, написала жалобу в министерство обороны Украины, но ответов пока не добилась, и добьется ли, националисты уже продемонстрировали, что могут надавить практически на любое ведомство в стране. И наверное, единственные кого послушают и послушаются на Украине, - кураторы за океаном.

Вот только сами американцы рисуют Незалежной совсем уж безрадостное будущее. Фильм «Смертельная зона» - фантастический боевик. Описывает события на Украине в 2036 году. В гражданской войне сражаются пророссийские повстанцы и националисты. От Киева остались руины, выжившие в лагерях. Единственное безопасное место - территория, оккупированная американцами. Они сидят за укрепленным периметром и убивают людей на расстоянии - при помощи дронов и солдат роботов.

На уцелевших стенах, - националистические лозунги на украинском. Не подкопаешься, - верно грамматически и орфографически. Вот только такого ли будущего хотят для своей страны те, кто сейчас кричат о тотальной и агрессивной украинизации? До событий, описываемых в фильме осталось 15 лет, - кажется, время услышать людей еще есть.