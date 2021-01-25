Президент Мексики назвал успехом российской науки создание вакцины «Спутник V»

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал разработку российской вакцины от COVID-19 свидетельством успеха отечественной науки. Об этом говорится в сообщении правительства страны, которое было опубликовано по итогам телефонных переговоров Обрадора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Президент Лопес Обрадор признал научные успехи, представленные разработкой в ​​России вакцины "Спутник V"», - отмечается в сообщении.

Президенты обсудили широкий круг вопросов, уделив особое внимание продвижению двусторонней экономической повестки. Главы государств сошлись во мнении, что правительства России и Мексики работают над решением вопросов, касающихся доступа на рынок флагманских продуктов.

Ранее стало известно, что Обрадор заболел новой коронавирусной инфекцией. Болезнь протекает в легкой форме, президенту Мексики оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Вакцина «Спутник V» разработана Центром имени Гамалеи при участии Минобороны России. Это первое в мире зарегистрированное лекарство от коронавируса. Итоговая эффективность сыворотки составила более 91 процента.