Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В правительстве Германии раскрыли темы телефонной беседы Меркель и Байдена

Роман Захаров
23:50 25.01.2021
Стороны, в том числе, обсудили вопросы, связанные с Ираном и Афганистаном.
В правительстве Германии раскрыли темы телефонной беседы Меркель и Байдена
© Фото: Presidential Transition Vi, Keystone Press Agency, Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонную беседу с президентом США Джо Байденом. Об этом информирует пресс-служба правительства ФРГ.

По данным немецкого кабмина, Меркель во время разговора заявила о готовности Германии и европейских стран вместе с Соединенными Штатами брать на себя ответственность за решение мировых проблем. Она также приветствовала решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату. 

«Канцлер и президент также обсудили вопросы внешней политики, в частности Афганистана и Ирана, а также торговую и климатическую политику», - отмечается в сообщении правительства Германии.

Кроме того, Меркель пригласила Байдена посетить ФРГ, когда это будет возможно, и поздравила президента США с инаугурацией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.