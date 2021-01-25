В правительстве Германии раскрыли темы телефонной беседы Меркель и Байдена

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонную беседу с президентом США Джо Байденом. Об этом информирует пресс-служба правительства ФРГ.

По данным немецкого кабмина, Меркель во время разговора заявила о готовности Германии и европейских стран вместе с Соединенными Штатами брать на себя ответственность за решение мировых проблем. Она также приветствовала решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату.

«Канцлер и президент также обсудили вопросы внешней политики, в частности Афганистана и Ирана, а также торговую и климатическую политику», - отмечается в сообщении правительства Германии.

Кроме того, Меркель пригласила Байдена посетить ФРГ, когда это будет возможно, и поздравила президента США с инаугурацией.