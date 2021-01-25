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Запасы угля на Украине снизились до исторического минимума

Роман Захаров
23:29 25.01.2021
Специалисты считают, что в такой ситуации для энергобезопасности страны может возникнуть угроза.
Запасы угля на Украине снизились до исторического минимума
© Фото: Alexander Ermochenko, Xinhua, Globallookpress
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Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) сократились до исторического минимума (455 тысяч тонн). Соответствующее заявление сделал главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

При этом специалист отметил, что в сложившейся ситуации нельзя гарантировать, что для энергетической безопасности страны не возникнет угроза.

«Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тысяч тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тысяч тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает», - приводит «Таймер Одесса» слова Зайченко.

Эксперт также рассказал, что в течение минувшей морозной недели энергосистему Украины удалось сбалансировать лишь благодаря увеличению импорта электричества из Белоруссии.

С 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения страны. Рост цен спровоцировал волну недовольства и массовые народные выступления во многих украинских регионах.

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