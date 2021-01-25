Запасы угля на Украине снизились до исторического минимума

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) сократились до исторического минимума (455 тысяч тонн). Соответствующее заявление сделал главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

При этом специалист отметил, что в сложившейся ситуации нельзя гарантировать, что для энергетической безопасности страны не возникнет угроза.

«Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тысяч тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тысяч тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает», - приводит «Таймер Одесса» слова Зайченко.

Эксперт также рассказал, что в течение минувшей морозной недели энергосистему Украины удалось сбалансировать лишь благодаря увеличению импорта электричества из Белоруссии.

С 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения страны. Рост цен спровоцировал волну недовольства и массовые народные выступления во многих украинских регионах.