Более двух тысяч квадратных метров сухого камыша полыхают под Анапой

Более двух тысяч квадратных метров камыша полыхают в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. С огнем борются более 150 человек, задействованы десятки единиц специальной техники. Ситуация находится на особом контроле.

«Площадь активного горения 2000 квадратных метров. На тушение возгорания привлечено от РСЧС 94 человека и 33 единицы техники, от МЧС России 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Тушение пожара осложняется тем, что огонь горит в труднодоступных местах, куда можно добраться только на вездеходах или гусеничной технике. Пламя бушует уже два дня. Из-за угрозы дальнейшего распространения пожара перекрыта объездная дорога у станицы Анапской.