Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более двух тысяч квадратных метров сухого камыша полыхают под Анапой

Ян Брацкий
23:27 25.01.2021
Угрозы населенным пунктам нет, но для обеспечения безопасности спасатели перекрыли объездную дорогу в районе возгорания.
© Видео: Анапское Черноморье - ВК, love.sochi, anapskoechernomore - Instagram © Фото: Анапское Черноморье, ВК
Читайте нас на:

Более двух тысяч квадратных метров камыша полыхают в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. С огнем борются более 150 человек, задействованы десятки единиц специальной техники. Ситуация находится на особом контроле.

«Площадь активного горения 2000 квадратных метров. На тушение возгорания привлечено от РСЧС 94 человека и 33 единицы техники, от МЧС России 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Тушение пожара осложняется тем, что огонь горит в труднодоступных местах, куда можно добраться только на вездеходах или гусеничной технике. Пламя бушует уже два дня. Из-за угрозы дальнейшего распространения пожара перекрыта объездная дорога у станицы Анапской.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.