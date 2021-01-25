В Гидрометцентре назвали аномально холодный регион в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал единственный регион в европейской части России, жителям которого стоит готовиться к аномальным холодам в ближайшее время.

«В Ненецком автономном округе. Это самый северо-восток европейской территории России», - объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

Также, по словам синоптика, на севере Урала температура будет ниже климатической нормы на десять градусов.

«Этот небольшой участочек у нас очень холодный», - подчеркнул он.

При этом метеоролог уточнил, что на всей остальной территории Европейской России в конце января наоборот установится аномально теплая погода.