В Гидрометцентре назвали аномально холодный регион в европейской части России
Синоптики ожидают сильное похолодание в Ненецком автономном округе.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал единственный регион в европейской части России, жителям которого стоит готовиться к аномальным холодам в ближайшее время.
«В Ненецком автономном округе. Это самый северо-восток европейской территории России», - объяснил специалист в беседе с РИА Новости.
Также, по словам синоптика, на севере Урала температура будет ниже климатической нормы на десять градусов.
«Этот небольшой участочек у нас очень холодный», - подчеркнул он.
При этом метеоролог уточнил, что на всей остальной территории Европейской России в конце января наоборот установится аномально теплая погода.