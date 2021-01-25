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Верховный суд США закрыл дела о коррупции в отношении Трампа

Анна Касаткина
22:57 25.01.2021
Экс-президента обвинили в том, что в нарушение конституции он мог получать выгоду от проживания зарубежных делегаций в принадлежащих ему объектах.
Верховный суд США закрыл дела о коррупции в отношении Трампа
© Фото: Chris Kleponis globallookpress
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Верховный суд США отклонил иски с обвинениями в незаконном получении прибыли бывшего президента страны Дональда Трампа. Нижестоящие инстанции, согласно распоряжению, должны прекратить рассмотрение этих дел.

Члены Верховного суда указали, что дела более неактуальны, так как Трамп уже не является главой государства.

Обвинения против Трампа были поданы в суды Нью-Йорка, Вашингтона и Виргинии. Экс-президента обвинили в том, что в нарушение конституции он мог получать выгоду от проживания зарубежных делегаций в принадлежащих ему объектах. В частности, представители ресторанного и гостиничного бизнеса в Вашингтоне утверждали, что иностранные представители отдавали предпочтение именно объектам Трампа для проведения мероприятий и проживания, напоминает РИА Новости.

Трамп покинул должность президента Соединенных Штатов 20 января 2021 года. Новым главой государства стал Джозеф Байден.

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