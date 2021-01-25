В стране и мире Коронавирус Мишустин обсудит с премьер-министром Белоруссии вопрос противодействия COVID-19 Виктория Ивашечкина Встреча политиков состоится во вторник, 26 января, в Москве. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Российский премьер-министр Михаил Мишустин обсудит с белорусским коллегой Романом Головченко противодействие COVID-19 и углубление интеграции в рамках Союзного государства. Переговоры политиков состоятся во вторник, 26 января, в Москве. Подчеркивается, что Мишустин и Головченко также обменяются мнениями по актуальным направлениям российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ. Ранее сообщалось, что поставки в Белоруссию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, запланированы на январь-март 2021 года. Более того, в Белоруссии ожидается в феврале - марте совместное производство вакцины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика