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Мишустин обсудит с премьер-министром Белоруссии вопрос противодействия COVID-19

Виктория Ивашечкина
22:49 25.01.2021
Встреча политиков состоится во вторник, 26 января, в Москве.
Мишустин обсудит с премьер-министром Белоруссии вопрос противодействия COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин обсудит с белорусским коллегой Романом Головченко противодействие COVID-19 и углубление интеграции в рамках Союзного государства. Переговоры политиков состоятся во вторник, 26 января, в Москве.

Подчеркивается, что Мишустин и Головченко также обменяются мнениями по актуальным направлениям российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

Ранее сообщалось, что поставки в Белоруссию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, запланированы на январь-март 2021 года. Более того, в Белоруссии ожидается в феврале - марте совместное производство вакцины.

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