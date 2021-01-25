Акция «Снежный десант РСО» состоялась в ряде регионов России в День студента

«Снежный десант РСО» - всероссийская патриотическая акция молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Участники акции помогают ветеранам в быту, консультируют местных жителей по юридическим вопросам, проводят шефскую помощь на социально-значимых объектах, оказывают помощь по уборке снега местным жителям, устраивают мастер-классы, спортивные состязания и концерты.

«Снежный десант РСО» стартовал в декабре 2020 года и продлится до середины марта 2021 года. Всего за это время его участниками станут более 7 тысяч человек - представителей Российских студенческих отрядов, а общий охват, где пройдет десант, составит более 60 регионов России.

Двадцать пятого января - в День студента, акция также прошла в, Брянской, Омской и Курской областях, а также в Республике Карелия. В Краснодарском крае старт акции начнется сразу с работы - студенты в этот день облагородят сквер в Барановском сельском поселении (Хостинский район, город Сочи), а в селе Богушовке высадят деревья.

В Хабаровском крае первый этап уже прошел, с 20 по 22 января. Там 15 бойцов отряда «Барс» - студенты Комсомольского-на-Амуре государственного университета посетили поселок Солнечный (Солнечный район), поселок Хурба и Новый мир (Комсомольский муниципальный район). Бойцы очистили мемориальный комплекс в поселке Новый мир, посвященный победе в ВОВ. Также помогли 12 семьям, проживающим в частном секторе с колкой и укладкой дров, побелкой домов. А также залили детскую горку.

В 2020 году Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» прошла в более 900 населенных пунктах 64 регионов, а ее участниками стали более 7 тысяч добровольцев.

Среди направлений работы участников акции: взаимодействие с подростковыми и молодежными объединениями районов; проведение профориентационных и воспитательных мероприятий с подростками; проведение интерактивных занятий по формированию культуры здорового образа жизни, профилактики наркотического поведения, терроризма, экстремизма в молодежной среде. Также планируется оказание юридической помощи населению; шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и так далее. Кроме того, по традиции проводятся концерты, спортивные состязания и многое другое.