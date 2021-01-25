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В Уфе измерили концентрацию вредных веществ воздухе после пожара на заводе

Анна Касаткина
22:20 25.01.2021
Лаборатория Роспотребнадзора провела замеры в трех точках близраположенного жилого сектора.
В Уфе измерили концентрацию вредных веществ воздухе после пожара на заводе
© Фото: МЧС РФ
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Роспотребнадзор не выявил превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе из-за пожара на нефтехимическом предприятии в Уфе. Об этом сообщает МЧС России.

Лаборатория Роспотребнадзора провела замеры в трех точках близраположенного жилого сектора.

«Превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано», – рассказали в спасательном ведомстве.

Отмечается также, что в данный момент задвижки на технологических трубопроводах перекрыты, происходит выгорание продукта.

Вечером в понедельник, 25 января, на открытой площадке завода ПАО «Уфаоргсинтез» загорелись две емкости с нефтепродуктами. Пожар к текущему часу удалось локализовать. В результате происшествия один человек погиб, еще одного госпитализировали в медучреждение.

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