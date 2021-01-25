Два человека погибли из-за падения башенного крана в Краснодаре

В краевом центре в Краснодаре на строительной площадке одного из ЖК упал башенный кран. По словам очевидцев происшествия, кран разломило напополам. В его кабине в этот момент находилась женщина.

В результате трагедии погибли два человека. Мужчине, предположительно, 69 лет, женщине – 55 лет.

На месте происшествия работают следователи. Проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает kp.ru.

Отмечается, что по факту гибели двух граждан следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю организовал доследственную проверку.

На данный момент виедется установление личностей погибших и причин падания крана. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.