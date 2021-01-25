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Россия разрешила въезд гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Анна Касаткина
21:46 25.01.2021
Граждане указанных государств и те, кто имеет вид на жительство в РФ, могут прибыть в страну по воздуху.
Россия разрешила въезд гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара
© Фото: pixabay
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Россия снимает ограничение на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Для граждан еще четырех стран – Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара – снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», – говорится в сообщении на сайте Кабмина РФ.

Уточняется, что граждане указанных государств и те, кто имеет вид на жительство в РФ, могут прибыть в страну по воздуху. Российские граждане могут также улететь в любую из этих стран.

Ранее оперативный штаб принял решение возобновить на взаимной основе авиасообщение с данными государствами с 27 января. Полеты Москва – Ханой, Москва – Дели, Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки будут осуществляться с периодичностью два раза в неделю, Москва – Доха – три раза в неделю.

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