Россия разрешила въезд гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Россия снимает ограничение на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Для граждан еще четырех стран – Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара – снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», – говорится в сообщении на сайте Кабмина РФ.

Уточняется, что граждане указанных государств и те, кто имеет вид на жительство в РФ, могут прибыть в страну по воздуху. Российские граждане могут также улететь в любую из этих стран.

Ранее оперативный штаб принял решение возобновить на взаимной основе авиасообщение с данными государствами с 27 января. Полеты Москва – Ханой, Москва – Дели, Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки будут осуществляться с периодичностью два раза в неделю, Москва – Доха – три раза в неделю.