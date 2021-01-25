В стране и мире Путин выступил за изменения правил возрастной маркировки литературы Виктория Ивашечкина В частности, было предложено рассмотреть вопрос закрепления в законодательстве критериев отнесения информационной продукции к имеющей культурную ценность. © Фото: moscow-live flickr Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин рекомендовал Госдуме рассмотреть возможность уточнения механизма доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую или культурную ценность для общества. Уточняется, что было предложено рассмотреть вопрос закрепления в законодательстве России критериев отнесения информационной продукции к имеющей культурную ценность. На сайте Кремля опубликован перечень поручений главы государства. Напомним, в конце 2019 года ГД приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства. Он предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+, но оставляет маркировку 18+. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика