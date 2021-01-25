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Путин выступил за изменения правил возрастной маркировки литературы

Виктория Ивашечкина
21:38 25.01.2021
В частности, было предложено рассмотреть вопрос закрепления в законодательстве критериев отнесения информационной продукции к имеющей культурную ценность.
Путин выступил за изменения правил возрастной маркировки литературы
© Фото: moscow-live flickr
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Российский лидер Владимир Путин рекомендовал Госдуме рассмотреть возможность уточнения механизма доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую или культурную ценность для общества.

Уточняется, что было предложено рассмотреть вопрос закрепления в законодательстве России критериев отнесения информационной продукции к имеющей культурную ценность. На сайте Кремля опубликован перечень поручений главы государства. 

Напомним, в конце 2019 года ГД приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства. Он предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+, но оставляет маркировку 18+.

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